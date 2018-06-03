Sultanahmet Meydanında ‘Baklava Alayı’ heyecanı

Programda konuşan Bakan Kaya “Bu milletin bağrından çıkmış, bu milletin evladı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sizlerin vereceği destekle başkan yapacağız” dedi.

Fatih Belediyesi ramazan ayı içerisinde anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yeniçeri askerlerine iltifat niteliğinde olan “Baklava Alayı” Topkapı Sarayı’ndan başlayarak Sultanahmet meydanında yeniden canlandırıldı. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen programa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, AK Parti ilçe teşkilatından yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Program kapsamında Topkapı Sarayı kapısından Mehteran eşliğinde çıkan Yeniçeriler ellerinde baklava tepsileriyle Sultanahmet Meydanı’na kadar yürüdü. Baklava Alayı yol boyunca vatandaşlar tarafından da yoğun bir ilgiyle izlendi. Sultanahmet Meydanı’nda da mehteran takımı izleyenlere mini bir konser verdi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara 20 bin dilim baklava dağıtıldı.

“Türkiye’nin onurunu dimdik bir şekilde ayakta tutan sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sizlerle birlikte yeni sistemin ilk başkanı yapmak istiyoruz”

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yaklaşan seçimle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yeni sistemin ilk başkanı yapmak istediklerini belirterek, “ Sizler önceki seçim olan 16 Nisan’da ‘ Evet’ dediniz neye evet dediniz? Yeni ve güçlü bir sistem için evet dediniz. Şimdi 24 Haziran’da Türkiye’yi yeni sistemle buluşturuyoruz. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı’nı sizlerle birlikte seçeceğiz. 16 yıldır İktidarlığımız döneminde bu millete hizmet eden, gecesini gündüzüne katan, bu milletin bağrından çıkmış, bu milletin evladı sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sizlerin vereceği destekle başkan yapacağız. Sizlerin vereceği destekle biz bu yolda yürümeye kararlıyız, durmadan gece gündüz demeden sizlere hizmetkâr olmak için yeniden yola çıktık. Sayın cumhurbaşkanımızı güçlü Türkiye’nin güçlü liderini sizlerle birlikte başkan yapmak için yola çıktık. Şimdi 24 Haziran’da bu yüce millet bir karar verecek, milletin bağrından çıkıp, yıllardır gece gündüz demeden nice büyük projeleri bu ülkeye kazandıran Türkiye’nin onurunu dimdik bir şekilde ayakta tutan sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı sizlerle birlikte yeni sistemin ilk başkanı yapmak istiyoruz. Sizlerin desteklerine talibiz sevgili hemşerilerim. Sizlere hizmet etmek için daime önünüzde olacağız, sizlerden cumhurbaşkanımız için destek istiyorum. Sizler inşallah Türkiye’nin geleceğini, bu ülkenin ilerlemesi için canını ortaya koyan, kefenini alıp yola çıkan Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceksiniz” dedi.”U

“ Uzun yıllar süren bu geleneği yeniden canlandırdık”

Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “ İstanbul’da uzun zaman süren bu gelenek Yeniçeri ocağının kapatılmasıyla son bulmuştu. Bizler 2015 yılından sonra İstanbul’un bu kültürünü yeniden ele aldık. Yeniden İstanbullularla ve İstanbul’a ziyarete gelenlerle yaşamaya başladık. Bugün tarihe, kültüre böylesine bir dönüş gerçekleştirdik. Kültür ki hepinizin bildiği gibi bizi biz yapan değerleri taşıyan milletin ana ögesidir. Bu öge ramazan gibi kutsal ayımızla birleşerek daha anlamlı hale gelerek bizleri birbirine bağlayan güçlerden, değerlerden biri oluyor. Bu bakımdan mutluyuz ve bu baklava alayına iltifatınızdan, gelişinizden dolayı hepinizi tebrik ediyorum ve kutluyorum“ şeklinde konuştu.