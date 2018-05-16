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16 Mayıs 2018 21:11

Sultanahmet’te 30 bin kişi top atışıyla ilk oruçlarını açtı

Fatih Belediyesi tarafından Sultanahmet Meydanı’nda düzenlenen iftar programında yaklaşık 30 bin kişi, 1.

Sultanahmet’te 30 bin kişi top atışıyla ilk oruçlarını açtı

16 Mayıs 2018 21:11

Ordu Komutanlığına bağlı Topçu Birliğinin yaptığı top atışıyla birlikte ilk oruçlarını açtı.


Fatih Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilerek Sultanahmet Meydanı’nda gerçekleştirilen iftar programı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. İftar öncesinde mehteran takımı gösteri yaparken, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, alana gelerek masaları tek tek gezip vatandaşlarla sohbet etti. Düzenlenen programda bir araya gelen yaklaşık 30 bin kişi, Başkan Suver ve Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Karagül ile birlikte 1. Ordu Komutanlığına bağlı Topçu Birliğinin yaptığı top atışı sonrası oruçlarını açtı.


“Osmanlı’dan gelen bir gelenek, biz belediye olarak top atışını ilk defa başlattık”


İftar programında açıklamalarda bulunan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “Mutluyuz, 12’ncisini gerçekleştiriyoruz. Sokak iftarlarımız geleneksel hale geldi. 2006 yılında başladık, önce Fatih’te sonra İstanbul’da ve Türkiye’de hatta Balkanlar’da bile bu yürüyor. Ramazan’ın maneviyatını, ruhaniyetini bereketini, birey olarak değil, toplum olarak sokaklarda meydanlarda yaşamak, bir şenlik içinde Ramazan’ı karşılamak, onun maneviyatından istifade etmek bizim projemizdi çok hoş oldu, mutluyuz, gururluyuz. Top atışı Osmanlı’dan gelen bir gelenek, biz belediye olarak biz başlattık” dedi.




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