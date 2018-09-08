Sultanbeyli Devlet Hastanesinde korkutan yangın

Yangında hastanenin acil servisi geçici süre hasta alımına kapatılırken, söndürme çalışmasının ardından tekrar hasta alımına başladı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Sultanbeyli 400 yataklı Devlet Hastanesinin acilinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, acil serviste bulunan kağıt kesme makinesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Acil servisi duman kapladığını gören hastane personeli yangını fark edince itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri kağıt kesme makinesinde çıkan yangına müdahale ederek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan söndürdü. Yangın nedeniyle hastanenin acil servisi duman altında kaldı. Dumanların tahliye edilme sürecinde acil servis bir süre hasta alımına kapatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından dumanın tahliye edilmesiyle birlikte acil servis hasta alımına tekrar başladı.