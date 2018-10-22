Sultanbeyli'de 2 araç alev alev yandı

Sultenbeyli'de hurdacıların parçaladığı 1 araç bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler park halinde bulunan bir kamyonete ve çevrede bulunan çam ağacına sıçradı. Araçların alev topuna döndüğü o anlar cep telefonu kamarasına yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir kuru gıda sitesinin girişinde meydana geldi. İddialara göre,öğle saatlerinde sitenin girişinde hurdacılar 1 aracı spiral taşı denilen bir aletle parçalamaya çalıştı. Tam o sırada aletten çıkan kıvılcımlar araçların bir anda alev almasına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlerler o esnada araçların arkasında park halinde bulunan kamyonete ve cam ağacına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Araçların alev topuna döndüğü o anlar da cep telefonu kamarasına yansıdı.

“Spiral taşından çıkan kıvılcımla alev aldı”

Araçların hurdacılara ait olduğunu söyleyen bir vatandaş,“Hurdacılar kendi araçlarını parçalamaya çalışırken, spiral taşından çıkan kıvılcımla alev aldı. Kısa sürede itfaiyeciler geldi. Yangını kısa sürede kontrol altına aldılar. Uzun süredir buradalar” dedi.