Sultanbeyli'de 2'nci Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu

Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde 2'nci Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu'nun açılış programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2017 yılının “Türk Dili” yılı ilan edilmesi sebebiyle Sultanbeyli Belediyesi, Türk Dil Kurumu ve Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün ortaklaşa organize ettiği 2'nci Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri Sempozyumu'nun açılışı yurt içi ve yurt dışından katılan birçok konukla gerçekleştirildi.

Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programında konuşan Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Okan Yeşilot, “1991 yılında ilk sempozyumumuzu gerçekleştirdik. 27 yıl sonra ikincisini gerçekleştiriyoruz. 1991 yılında toplantıya katılan tüm hocalarımızı bu toplantıya davet ettik, hepsi katıldılar. Bizler Türk dünyasıyla ilgili kurumlar olarak birçok çalışma yapıyoruz. Sultanbeyli Belediyesi bu tarz akademik çalışmalara her zaman destek veriyor, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Açılışta konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “27 sene sonra düzenlenen sempozyumun açılışına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak üniversitelerle birlikte çalışmak istiyoruz. Birlikte çalışınca çok şey öğreniyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in ardından konuşan Türk Dil Kurumu Başkanı Dr. Gürer Gülsevin ise, “Türk yazı dilleri için ortak bir alfabede buluşma çabaları Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra devletlerin ve aydınların gündemini oluşturdu. 1991 yılında ilk çalışma Marmara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantılardan sonra herkesin kabul ettiği 34 harften her Türk devleti kendi alfabesini oluşturacaktı. Ortak bir alfabenin olması ortak bir Türk dilinin oluşmasına yardımcı olacaktır. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Ekrem Erdem de, “27 yıl önce bu sempozyumun ilkini gerçekleştirenleri hayırla yad ediyorum. Bugün burada konuşmamız gereken ülkeden ülkeye harf sayısının farklılığı ile seslerdir. Bugün yapmamız gereken 27 yıllık ülke pratikleri de dikkate alınarak mutlaka güncellenmelidir. Türk dünyasını sevindirelim ve aramıza duvar örmek isteyenlere bu fırsatı vermeyelim” açıklamalarında bulundu.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ise, “Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu sempozyumun Türk dünyasında alfabe birliğinin sağlanmasında bir fonksiyon görmesini umuyorum” dedi.

Son olarak konuşan Marmara Üniversitesi Rektörü Dr. Erol Özvar, “Bu toplantı ikinci kez yapılıyor. Bundan dolayı üniversitemiz adına büyük bir heyecan ve gurur duyuyoruz. Bu sempozyumun yapılmasında emek sarf eden herkese ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'e çok teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ve AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanı Ali Tombaş'ında katıldığı açılış programı Bünyamin Aksungur'un Türk dünyası müziklerinden derlediği dinletisiyle sona erdi.