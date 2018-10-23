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Sultanbeyli'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Sultanbeyli’de henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı.

Sultanbeyli'de henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, alevlerin yükseldiği o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.


Yangın, Sultanbeyli Adil Mahallesi Sedir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri panik halinde dışarıya çıkarak, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol atına alarak kısa sürede söndürdü. Binanın üst katının kullanılmadığı öğrenildi. Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada maddi hasar meydana geldi.

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