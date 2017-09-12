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12 Eylül 2017 14:41

Sultanbeyli’de çocukların ateşle oyunu 3 evi yaktı

Sultanbeyli’de bir grup çocuğun bahçede oynamak için yaktığı ateş rüzgarın etkisiyle büyüyerek 3 gecekondunun yanmasına sebep oldu.

Sultanbeyli’de çocukların ateşle oyunu 3 evi yaktı

12 Eylül 2017 14:41

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binalarda maddi hasar meydana geldi.


Yangın, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde bulunan gecekondularda meydana geldi. İddiaya göre, bahçeye oyun oynamak için çıkan bir grup çocuk ateş yakıtı. Çocukların oyun amacıyla yaktığı ateş rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevrede bulunan 3 gecekonduya sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken evlerde maddi hasar meydana geldi.




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