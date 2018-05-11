Sultanbeyli’de engellilerin 1 günlük askerlik heyecanı

Dünya Engelliler Haftası kapsamında Sultanbeyli’de askerlik çağına gelmiş engelli gençler, asker tıraşı edilip, ellerine kına yakılarak Küçük Yalı Kenan Evren Kışlasına uğurlandı. Temsili bir günlük askerlik için evlatlarını kışlaya gönderen anneler tören boyunca duygusal anlar yaşadı. Askerlik görevi için heyecan ve özenle hazırlanan engelli gençler, kışlaya teslim olmadan önce vosvos grubu ile Sultanbeyli’de şehir turu attı. Yapılan gezi sonrası engelli gençler dualar eşliğinde kışlaya teslim oldu. Asker üniformasını giyen gençlerin heyecanı ve ailelerinin gururu duygusal anlara sahne oldu.