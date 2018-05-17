Sultanbeyli’de facianın eşiğinden dönüldü

Freni boşalan tırı durdurmak isteyen sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Fatih Mahallesi Berat Caddesi Ağa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enis Ateş isimli tır sürücüsü sokak içerisine 34 GD 4465 plakalı tırı park etmek istediği sırada aracın freni boşalarak kontrolden çıktı. Sürücünün durdurmak için uğraştığı tır, hızlanarak 2 katlı bir binanın giriş katına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle tırı durdurmaya çalışan sürücü hafif yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza sonrasında doğalgaz kokusunun yayılması üzerine panik yaşayan vatandaşlar yetkilileri aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise olayda hafif yaralanan tır sahibine müdahale etti.

Olay yerine elektriğe müdahale etmek için gelen ekipleri binaya uzanan kabloluları keserken, doğalgaz ekipleri ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için doğalgaza panosuna müdahale etti. Kaza mahallinde çalışma yapan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı anlatan tırın sürücüsü Enis Ateş, “Arabayı park edecektim, arabanın freni tutmadı, tutmayınca panik yaptım ve aşağıya attım kendimi, durduramadım arabayı buraya kadar geldim. Herhangi kimseye bir şey olmadı” diyerek yaşanan olayı anlattı.