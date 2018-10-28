Sultanbeyli'de gecekondu alev alev yandı

Sultanbeyli'de bir gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangında gecekonduda yaşayan iki aile yara almadan kurtuldu.

Yangın, 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Bakkaloğlu Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden dolayı gecekonduda yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yangını görenler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan gecekonduyu kısa sürede söndürdü.

İki aile yangından kurtuldu

Bir müddet soğutma çalışması yapılan gecekondu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar sokağa döküldü. Yanan gecekonduda ikamet eden iki aile yangından yara almadan kurtuldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.