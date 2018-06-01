Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 15:10

Sultanbeyli’de kamyonet otomobile çarparak ters döndü

Sultanbeyli’de cadde üzerinde seyir halinde giden kamyonet ara sokaktan aniden çıkan otomobile çarparak ters döndü.

Sultanbeyli’de kamyonet otomobile çarparak ters döndü

01 Haziran 2018 15:10

Otomobilde bulunan 3 kişilik aile şoka girerken, ters dönen kamyonete sıkışan sürücü itfaiye ekipleri kurtardı.


Olay, Sultanbeyli Adil mahallesi Yakuphan Caddesi Selam Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cadde üzerinde seyir halinde olan Olgun Çorak idaresindeki 34 ZC 5762 kamyonet, ara sokaktan aniden çıkan 34 GH 4911 plakalı otomobile hızla çarptı. Çarpma sonunda kamyonet olduğu yerde ters döndü. Otomobilde bulunan Serap,Cemile ve Cemil Sağlam şoka girdi. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen kamyonette sıkışan sürücü Olgun Çorak’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araçlar cadde üzerinden kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
26
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç