Sultanbeyli’de kamyonet otomobile çarparak ters döndü

Otomobilde bulunan 3 kişilik aile şoka girerken, ters dönen kamyonete sıkışan sürücü itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Sultanbeyli Adil mahallesi Yakuphan Caddesi Selam Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cadde üzerinde seyir halinde olan Olgun Çorak idaresindeki 34 ZC 5762 kamyonet, ara sokaktan aniden çıkan 34 GH 4911 plakalı otomobile hızla çarptı. Çarpma sonunda kamyonet olduğu yerde ters döndü. Otomobilde bulunan Serap,Cemile ve Cemil Sağlam şoka girdi. Çevrede bulunan vatandaşlar yaralıların yardımına koşarak, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ters dönen kamyonette sıkışan sürücü Olgun Çorak’ı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye götürüldü. Olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araçlar cadde üzerinden kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.