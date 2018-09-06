Sultanbeyli’de korkutan cami yangını

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangın paniğe neden oldu.

Olay, 03.45 saatlerinde, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi’nde bulunan Selçukhan Camii’nde meydana geldi. Caminin alt katında bulunan bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede atölyenin tamamını sararken, çevrede ki vatandaşlar olayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

“Yangına tuvalette yakalandı”

Yangın kısa sürede büyürken, atölyenin yanında bulunan tuvaletlere sirayet etti. Yangın sırasında, caminin tuvaletinde bulunan bir vatandaş ise yangını fark ederek, hızla tuvaletten çıkarak, dumandan etkilenmekten kurtuldu.

“Yangın camiye sirayet etmeden kontrol altına alındı”

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına camiye sirayet etmeden müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipler yangını kontrol altına aldı.

Olayı gören Talha Berk ise önce dumanın az olduğunu daha sonradan çoğaldığını belirterek, “Burada mobilya atölyesi var, uyandık birazcık duman vardı burada daha sonra duman daha fazla artınca, itfaiye ekipleri geldi, kapıyı kırıp yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale etti, inşallah çok bir zarar olmadan kurtulurlar. Herhangi bir yaralanan ve ya dumandan etkilenen olmadı” dedi.

Yangın nedeni ile camide sabah namazı kılınamayacağı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.