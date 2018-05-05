Sultanbeyli’de sıkıştırılan araç su kanalına uçtu

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Mahallesi Kuran Kursu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Leyla Bulut yönetimindeki 34 DM 0975 plakalı aracı başka bir sürücü sıkıştırdı. O anda direksiyon hakimiyetini kaybeden Bulut, yolun sağ şeridinde bulunan su kanalına uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü, ilk kontrollerinin ambulansta yapılmasının ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Maddi hasar oluşan araç düştüğü kanaldan çekici yardımıyla çıkarılırken, olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.