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14 Nisan 2017 17:36

Sultanbeyli’de sivil toplum kuruluşları ’evet’ dedi

Sultanbeyli’de bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşu pazar günü yapılacak olan referandumda ’evet’ oyu vereceklerini açıkladı.

Sultanbeyli’de sivil toplum kuruluşları ’evet’ dedi

14 Nisan 2017 17:36


Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören anayasa değişikliği referandumu öncesinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşturulan Sultanbeyli "Evet platformu" Cuma namazı sonrasında açıklama yaparak ’evet’ çağrısı yaptı. Sivil toplum kuruluşlarının açıklamasına Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de destek verdi.


"Evet Platformu" adına basın açıklamasını yapan Türkiye Gençlik Vakfı Sultanbeyli Şube Başkanı Mustafa Özdemir, “Bölgemiz ve dünya bir ateş çemberinden geçmektedir. Ne acıdır ki bu çember her geçen gün büyümekte içine daha fazla mazlum insanları almaktadır. Bu insanların umut bağladığı tek bir millet vardır o da bu millettir. Bu şanlı millet 16 Nisan’da bir tercih yapacaktır. Bu tercih Türkiye Cumhuriyeti’nin prangalarının sökülüp atılacağı bir tercih olacaktır. Geleceğin büyük Türkiye’si için sonuna kadar evet diyoruz” dedi.


Sivil toplum kuruluşlarının açıklamasına destek veren Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin de yaptığı açıklamada, “Pazar günü bir seçim olacak. Bu seçimde milletvekilleri partiler belediye başkanları yarışmıyor. Pazar günü yapılacak olan seçimde ’evet’ oylarıyla birlikte Türkiye’miz daha da büyüyecek” ifadelerini kullandı.


Yapılan açıklamanın ardından sivil toplum kuruluşları dua ederek dağıldı.




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