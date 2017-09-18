Sultanbeyli’de sokak hayvanları unutulmadı

Sıcak geçen yaz mevsiminden en çok etkilenen ilçelerin başında Sultanbeyli geldi. Yaz sıcaklarından en çok etkilenenler ise sokak hayvanları oldu. Sultanbeyli Belediyesi sokak hayvanlarını düşünerek Abdurrahmangazi Mahallesi Belediye Caddesi, Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı, Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı, Mecidiye Mahallesi Ağrı ve Pendik Caddesi, Fatih Mahallesi Petrol Yolu Caddesi, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ve Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi noktalarına yerleştirdiği su kaplarıyla minik dostlarımızın susuz kalmamasını sağladı.

Canlıya değer veren Sultanbeyli Belediyesi’ne destek çıkan da şüphesiz Sultanbeyli sakinleri oldu. İlçede yaşayan vatandaşlar da su kaplarına su temin ederek minik dostlarımızın su ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynadılar. Böylelikle minik dostlarımız da yazın tadını sorunsuz bir şekilde çıkararak Sultanbeyli’nin rengi olmaya devam ettiler.