Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 16:11

Sultanbeyli’de sokak hayvanları unutulmadı

Sultanbeyli Belediyesi minik dostlarını unutmayarak ilçenin belli bölgelerine yerleştirdiği su kaplarıyla sokak hayvanlarının susuz kalmamasını sağladı.

Sultanbeyli’de sokak hayvanları unutulmadı

18 Eylül 2017 16:11


Sıcak geçen yaz mevsiminden en çok etkilenen ilçelerin başında Sultanbeyli geldi. Yaz sıcaklarından en çok etkilenenler ise sokak hayvanları oldu. Sultanbeyli Belediyesi sokak hayvanlarını düşünerek Abdurrahmangazi Mahallesi Belediye Caddesi, Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı, Turgut Reis Mahallesi Fatih Bulvarı, Mecidiye Mahallesi Ağrı ve Pendik Caddesi, Fatih Mahallesi Petrol Yolu Caddesi, Adil Mahallesi Ekol Caddesi ve Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi noktalarına yerleştirdiği su kaplarıyla minik dostlarımızın susuz kalmamasını sağladı.


Canlıya değer veren Sultanbeyli Belediyesi’ne destek çıkan da şüphesiz Sultanbeyli sakinleri oldu. İlçede yaşayan vatandaşlar da su kaplarına su temin ederek minik dostlarımızın su ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynadılar. Böylelikle minik dostlarımız da yazın tadını sorunsuz bir şekilde çıkararak Sultanbeyli’nin rengi olmaya devam ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç