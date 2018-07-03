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03 Temmuz 2018 22:22

Sultanbeyli’de vatandaşlar Leyla ve Eylül için toplandı

Sultanbeyli’de vatandaşlar, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ve 4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne tepki göstermek için eylem yaptı.

Sultanbeyli’de vatandaşlar Leyla ve Eylül için toplandı

03 Temmuz 2018 22:22

Vatandaşlar bir süre, “Biz Leyla’nın abileriyiz, idam isteriz” diye slogan attıktan sonra dağıldı.


Ankara’da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara ve Ağrı Bezirhane köyünde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için Sultanbeyli’de vatandaşlar sosyal medyada örgütlenerek toplandı. Sultanbeyli Meydan’da toplanan vatandaşlar, çevreden geçen vatandaşlarda destek verdi. Atatürk Anıtı çevresinde bulunan vatandaşlar, “İdam isteriz, biz Leyla’nın Eylül’ün abileriyiz, tacize taviz yok idam isteriz” gibi sloganlar attı. Bir süre slogan atan vatandaşlar daha sonra ise sessiz bir şekilde dağıldı.




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