Sultanbeyli’deki özel hastanede korkutan yangın

Çatı katında çıkan yangında güvenlik nedeniyle tedavi gören 26 hasta yan bloka taşındı. Yangın 5 ilçeden bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde bulunan özel bir hastanenin çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sultanbeyli’de bulunan özel bir hastanenin çatısındaki kullanılmayan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hastanenin bulunduğu bölgeye 5 farklı ilçeden ekip ve çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Güvenlik nedeniyle 26 hasta yan bloka taşındı

Özel hastanenin çatısından çıkan yangın nedeniyle tedavi gören 26 hasta yan bloka taşınarak tedavilerine devam edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla yapılan taşıma işleminin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

"Maddi hasarla atlatmış olduk hepimize geçmiş olsun”

Yangın mahalline gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Sultanbeylimize, hastalarımıza ve işletme sahiplerin geçmiş olsun. Son iki katta ilaç deposundan çıkan bir yangınla karşı karşıya kaldık. İtfaiye ekibinin gayretli çalışmasıyla herhangi bir sorunumuz kalmadı. Başlangıç itibariyle hastalar tahliye edilmişti, bu anlamda bir problem yaşanmadı. Geçmiş olsun diyoruz. Hiçbir problem yok, maddi hasarla atlatmış olduk, hepimize geçmiş olsun” dedi.

“Hiç kimsenin burnu bile kanamadı”

Özel hastanenin sahibi Ahmet Ayyıldız ise "Saat 17.00 sıralarında herhalde aşırı sıcak ve elektrik kontağından kaynaklanan bir yangın olması lazım. Basit bir yangın depoda çıktı. Bizim iki katımız depo, hastalar 7 dakika içinde tahliye edildi, hiçbir problem yok. Hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Gelen zarar mala gelsin, cana gelmediği için çok daha mutluyuz. 20’nin üzerinde hasta vardı. Zaten tatbikatlıydık, hamdolsun ucuz atlattık” diye konuştu.