Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2016 11:16

Sultanbeyli’ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor

Sultanbeyli’ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor

23 Aralık 2016 11:16

Sultanbeyli’de tadilata alınan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’ne kitap kafe ve bilgi evi bölümleri de ekleniyor.
Sultanbeyli Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve her ay onlarca etkinliğe imza atılan Battalgazi Mahallesi Kubbe Caddesi üzerinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi tadilata girdi. Tadilat sonrası görüntüsü tamamen değişecek olan kültür merkezi kısa süre sonra hizmete yeniden başlayacak. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi içerisinde daha önce etüt sınıfları olarak kullanılan bölümler artık kitap kafe olarak hizmete sunulacak. Gençlerin yeni uğrak yeri olması beklenen kitap kafe şimdiden öğrencileri heyecanlandırdı. Diğer taraftan kültür merkezinin bazı bölümlerinin de bilgi evi olarak kullanılması planlanıyor. Ayrıca nikah sarayına bir de düğün salonu ekleniyor. Çevre düzenlemesi de en ince ayrıntısına kadar yapılacak olan kültür merkezine meydan ve prestij cadde de kazandırılacak.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Cuma
    Yağmurlu
    9°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    8°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç