Sultangazi Belediye Başkanı Altunay:”Bizi sevindiren tek tarafı can kaybının, yaralının olmamasıdır”

Sultangazi'de yaşanan huzurevi yangını ile ilgili Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay basın mensuplarına açıklama yaptı. Altunay,”Bizi sevindiren tek tarafı can kaybının olmaması, yaralının olmamasıdır. Yangının çıkma sebebi de şu anda araştırılıyor. İnanıyorum ki bu akşam hiç yaşlımızı transfer etmeden kendi odalarında yatıracağız. Bir problem söz konusu değil. Kimseden bir şikayet de yok” dedi.

Sultangazi 75'inci Yıl Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan huzurevinde çıkan yangının ardından Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay incelemelerde bulundu. Daha sonrada basın mensuplarına yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altunay, yangının maddi hasarlı olduğunu ve belediye ekiplerinin çalışmaya başladığını belirterek, hiç bir yaşlıyı transfer etmeden akşam kendi odalarında yatıracaklarını söyledi.

“Çatı katında başladığı söylenen bir yangın”

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ,”Bizi sevindiren tek tarafı can kaybının olmaması, yaralının olmamasıdır. Yangının çıkma sebebi de şu anda araştırılıyor. Çatı katında başladığı söylenen bir yangın. Ancak içeriye çok fazla zarar vermeden daha çok dış cepheden yürüyor. İçeride yaşlılarımız oturabiliyorlar. Odalarda fazla bir zarar yok. Sadece panikle kırılan camlar var. Bina 6 yıllık bir bina çok yeni. Yangın çıkışı da asansörleri de full çalışan bir bina. Bunun için çok çabuk bir transfer oluyor. İtfaiye ekiplerinin buraya çok yakın bir noktada konuşlanıyor olması da önemli. Daha çabuk yangına müdahale ediliyor.Bunların hepsi sevindirici taraf. Şu ana kadar verilen zarar da maddi zarardır”dedi.

“Hiç yaşlımızı transfer etmeden kendi odalarında yatıracağız”

“Hiç yaşlımızı transfer etmeden kendi odalarında yatıracağız” diyen Başkan Altunay,“Onun dışında belediyemiz şu andan itibaren temizlik ekibi, boya badana ekibi ve hasar gören camlarla ilgili yenileme ekibi burada. İnanıyorum ki bu akşam hiç yaşlımızı transfer etmeden kendi odalarında yatıracağız. Bir problem söz konusu değil. Kimseden bir şikayet de yok. Yangın çok çeşitli sebeplerden olabiliyor. Şimdi araştırıldıktan sonra bunu söyleyeceğiz. Binamız bu akşamdan itibaren hizmet vermeye devam edecek. 97 yataklı bir yer burası 86 yatağı doluydu. Dolayısıyla ben engeli bir kardeşimizle konuştum. Kendisinin rahat dışarıya çıktığını ifade ediyor” şeklinde konuştu.