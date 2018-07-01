Sultangazi Belediyesi 8’inci Geleneksel Yağlı Güreşleri başladı

Bu yıl 8’incisi düzenlenen "Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri"nde 500 güreşçi mücadele edecek.

8. Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri başladı. 656’ncı tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi düzenlenen ve İstanbul’un en büyük güreş organizasyonu olan etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Cumhuriyet Mahallesi Çamlık Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay da katıldı. Başpehlivanların kol bağlanmasından önce konuşma yapan Belediye Başkanı Altunay, ”Bu sene 8’inci geleneksel yağlı güreş musabakalarında bir aradayız. Burada 500’ü aşkın güreşçimiz var. Aynı zamanda asisiyle, cazgırıyla ve organizasyonuyla fevkalade bir fonksiyon içeriyor. Türk sporunun vazgeçilmezi, çok derin köklere sahip, varlığımızdan beri eşdeğer olan, insanlık kadar eski bir tarihe sahip olan bu spor dalını yaşatmak ve sevdirmek adına çok önemli bir görevi ifa ediyoruz. İnşallah Kırkpınar güreşlerine yakın bugünlerde adeta pehlivanlarımızı antrenmana çıkarıyoruz. İstiyor ve temenni ediyoruz burada kazasız belasız birlikte bu sporu yapmanın mutluluğunu yaşayalım. Herkes hazır, heyecan dorukta ve vatandaşlarımızın da yoğun ilgisi var. Sadece yağlı güreşleri değil, bizim her sene yaptığımız atlı cirit ata sporumuzu da yapıyoruz. Biz de bu geleneği sürdürüyoruz. Bugün üniversite sınavı var, bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bugün pehlivanlarımızı izleyeceğiz. Herkese hayırlı olsun” dedi.

500 güreşçi kol bağlayacak

Aralarında Kırkpınar’ın ünlü başpehlivanlarının da bulunduğu 500 güreşçi, kispetlerini giyerek 13 boyda kol bağlayarak kıyasıya mücadele edecek. Sultangazi Belediyesi Yağlı Güreşleri’nin ağalığını ise 3. kez Fatih Erol üstlenecek.