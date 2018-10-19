Sultangazi Belediyesi Adıyaman Günlerinde

Adıyaman'ın güzelliklerini ziyaretçilerine yakından tanıtacak olan Adıyaman Günleri Yenikapı'da başladı. Sultangazi Belediyesi etkinlikte açtığı stantta ilçenin turizm ve kültürel değerleri ile ilçeye yapılan çalışmaları tanıtıyor.

Huzur ve barış kenti Adıyaman'ın kültürü, tarihi ve doğası İstanbul'da yaşayan vatandaşlara ve turistlere tanıtılacak. Adıyaman Tanıtım Günleri açılış programı TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yıldırım'ın yanı sıra programa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Milletvekilleri, Belediye Başkanları, Adıyaman Dernekleri Federasyonu Başkanı ve Sultangazi AK Parti İlçe Başkanı Av.Abdurrahman Dursun ve STK temsilcileri katıldı. Sultangazi Belediyesi standında misafirleri ağırlayan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay Sultangazi'de Adıyamanlıların yoğun olarak yaşadığını belirtti. Açtığımız standla hem ilçemizi tanıtma imkanı buluyor, hem de Adıyaman kültürünü daha yakından tanıma fırsatı buluyoruz dedi. Daha ilk günden yoğun ilgi gören Adıyaman Günleri 21 Ekim'e kadar kapılarını ziyaretçilere açık tutacak.