Sultangazi Belediyesi Batı Karadeniz Fuarı’nda

Sultangazi Belediyesi de fuarda açtığı stantta ilçenin turizm ve kültürel değerleri ile ilçeye yönelik yapılan çalışmaları tanıtıyor.

Türkiye’nin ilk bölgesel fuarı olma özelliğini taşıyan "Batı Karadeniz Turizm Tanıtım ve İşbirliği Fuarı 2018", İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere kapılarını açtı. Fuarın açılışına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAKAF’ta, Bartın, Bolu, Düzce, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin yer aldığı Batı Karadeniz bölgesinin tarihi, kültürel, coğrafi ve doğal yapısının tanıtılması hedefleniyor. Fuar kapsamında ayrıca Uluslararası Üniversiteler Birliği nezdinde, “14. Uluslararası Dijital ve Modern Teknoloji Yayıncılık Konferansı” yapılacak. Konferansa 7 ülkeden 50’ye yakın üniversitenin katılması bekleniliyor.

7 bin metrekareye kurulu fuar alanında, illerin valilik, belediye, üniversite, sanayi ve ticaret odaları ile yerel markalar, yöreye özgü el sanatları ve coğrafi işaretli ürünlerin stantları yer alıyor. Fuar, 30 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.