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09 Ocak 2017 13:55

Sultangazi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Sultangazi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

09 Ocak 2017 13:55

Sultangazi Belediyesi, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte risk altında kalan sokak hayvanları için harekete geçti. Sokak hayvanlarının doğal yaşam alanlarının karla kaplanmasının ardından birçok noktada yemleme çalışmalarına başlandı.
Aralıksız süren kar yağışı İstanbul’u beyaz örtüyle kaplarken Sultangazi Belediyesi de karla mücadele çalışmalarına başladı. Tüm ana arterin trafiğe açık tutulması için ekipler, 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız çalışırken, sokak hayvanları da unutulmadı.
Veteriner İşleri ekipleri ilçede bulunan sokak hayvanlarını doyurmak için yemleme çalışmasına başladı. Ekiplerin sokak hayvanlarını yemleme çalışması, karın kalkmasına kadar devam edecek.
Sultangazi Geçlik Meclis’i de sokak hayvanlarını yemleme çalışmalarına destek verdi. Sultangazili gençler, ilçenin farklı noktalarında sokak hayvanlarını doyurmak için sabah erken saatlerinden itibaren yemleme çalışması yaptı.
Öte yandan ilçe sınırları içerisinde bulunan risk altındaki sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi için, çalışmalar aralıksız sürüyor. Veteriner şefliği bünyesindeki tel kafeslere konulan sokak hayvanlarının burada gerekli bakım ve kontrolleri yapılıyor. Sokak köpekleri ve kedilerin kısırlaştırma işlemlerinin ardından yeniden doğal ortamlarına salınıyor.



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