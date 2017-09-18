Sultangazi Belediyesi’nden 110 bin öğrenciye 660 bin defter

Sultangazi Belediyesi ,‘Kitaplar devletten, defterler belediyeden’ sloganı ile başlatmış olduğu proje kapsamında 110 bin öğrenciye 660 bin adet farklı ebatlarda defterler dağıttı. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenciler ile bir araya gelen Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, çocukların ilk okul günü heyecanına ortak oldu. Çocuklara defterlerini dağıtan Başkan Altunay, çocuklarla sohbet ederek onlardan yeni eğitim öğretim hayatında başarılı olmalarını istedi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Altunay, çocuklara geleceğe dair öğütlerde bulundu.

"110 bin öğrencimize 600 binden fazla defter dağıtıyoruz"

Çocuklara defterlerini dağıtan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Bugün ilk heyecan, çocuklarımız okullarıyla öğretmenleriyle tanıştılar, arkadaşlarıyla buluştular. Onların bu mutlu gününde bizim isteğimiz sıraya oturduklarında kitaplarını ve defterlerini masalarının üzerinde bulmalarıydı. Çok şükür bugün onların dağıtım törenini yapıyoruz. Çocuklarımızın defter ve kitapları verildi, şimdi çantalarına koyup derslerini takip edecekler. Tabi okullarla ilgili bu defter sayımızda küçümsenmeyecek bir rakam, çünkü Sultangazi Belediyesi olarak burada 110 bin öğrencimiz var, ana sınıfı ve lise sona kadar olan öğrenci sayımız bu. Dolayısıyla 600 binden fazla defteri bugün onlara dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyden evvel çocukların daha iyi bir ortamda daha iyi bir eğitim alması için hep birlikte gayret gösteriyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğü azami bir efor sarf ediyor. Biz başarılı öğrencilerimizi de ödüllendiriyoruz, gezilerimiz var. Yurt dışından gelen öğrencilerimiz oldu, onları balkan ülkelerine geziye çıkarmıştık. Ortaokul bünyesinde başarılı olan öğrencilerimizide yurt içi, bu sene akdeniz bölgesinde bu geziler düzenlendi onlarda dün döndüler" diye konuştu.

"Her yıl defterlerimiz dağıtılıyor"

Okulunu ve arkadaşlarını özlediğini dile getiren 7’nci sınıf öğrencisi Rüveyda Demir, " Ben zaten yaz tatilinde okulu çok özlemiştim. Okulumun bu senede güzel geçmesini diliyorum. Çok heyecanlandım bugün, üç ay sonra okula geldiğim için farklı hissettim. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz geldi, Belediye Başkanımız Cahit Altunay geldi ona çok teşekkür ediyorum. Her yıl defterlerimiz kitaplarımız dağıtılıyor" ifadelerini kullandı.

Heyecanlı olduğunu söyleyen Nisanur Çam isimli öğrenci ise "Bugün arkadaşlarımı yeniden gördüğüm için çok mutluyum, öğretmenlerimi de çok özlemişim. Durumu olmayanlar içinde böyle yardımlar yapılması defterler dağıtılması çok güzel" dedi.