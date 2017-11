Sultangazi Belediyesi’nden öğretmenlere özel yemek

Meslektaşlarıyla birlikle gönüllerince eğlenme imkanı bulan eğitimciler, iş stresinden uzak bir akşam geçirdi.

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel 24 Kasım Öğretmenler Günü yemeğinde yaklaşık 2 bin öğretmen bir araya geldi. Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda düzenlenen programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir ve ilçede görev yapan öğretmenler katıldı. Programda Türk Sanat Müziği eşliğinde yemeklerini yiyen eğitimciler daha sonra gönüllerince eğlendi. İş stresinden uzak bir akşam geçirme fırsatı bulan eğitimciler, Sultangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

“24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en güzel şekilde hafızalara kazımak istiyoruz”

Geleneksel Öğretmenler Günü kutlamasında açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “24 Kasım 1928 Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği gün, o günden sonra da her yıl Öğretmenler Günü kutlanmaya devam ediyor. İlçemizde ciddi sayıda öğretmenimiz var, dolayısıyla 70’ten fazla okulda 3 binin üzerinde öğretmen hizmet veriyor. Onları her yıl burada güzel salonda ağırlamaktan büyük bir keyif duyuyorum. Çünkü, emekleri çok fazla ve onlar geleceği emanet edeceğimiz yavrularımızı yetiştiriyorlar. Öğretmen yeri geliyor, baba, anne, eğitici ve sözü dinlenen insan, lider oluyor. Onun için öğretmenlerin ülkenin kalkınmasına çok büyük katkısı var. Bu manada onların yetiştirdiği insanlar da bizim geleceğimizi tayin edecekler. Allah bütün öğretmenlerimizden razı olsun, onların gayretlerini artırsın ve sağlıklarını daim kılsın. Yaptığımız çalışma da sadece bir gönül alma, o günde değil onları her gün hatırlıyoruz ama 24 Kasım onlar ve bizim için çok önemli. Biz de onu en güzel şekilde kutlayarak bu akşam hafızalara kazımak istiyoruz” dedi.

İlk Öğretmenler Günü’nü kutlayacak olmanın heyecanını yaşayan Gizem Iğdır ise, “Bu benim ilk Öğretmenler Günüm. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz gün içinde kutladı. Çok mutluyuz, bugün de böyle güzel bir organizasyon düzenlendi. Öğrencilerimiz mutlaka bir şeyler yapacaktır. Onlar bizden daha heyecanlı” şeklinde konuştu.

Sultangazi Yunus Emre İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olan Veli Aydemir ise, “Sultangazi Belediyemiz günümüzü unutmadı. Bizi onurlandırdı. Yarın öğrencilerimizle kutlayacağız bu günü. Mutluyuz, gururluyuz, bu mesleği yaptığımız için” diye konuştu.