Sultangazi Belediyesi’nden okullara destek

Öte yandan, tüm okulların çevre ve bahçe düzenleme çalışmalarını yapan Sultangazi Belediyesi, okullara açık hava spor alanları oluştururken eğitime destek amacıyla ilçede eğitim gören tüm öğrencilere 660 bin defterin ücretsiz dağıtımı yapacak.

2018-2019 eğitim öğretim yılına az bir süre kala Sultangazi Belediyesi’nin okullara yönelik çalışmaları da hız kazandı. Her yıl eğitim-öğretim yılı öncesinde ilçedeki okulların boya-badana ihtiyaçlarını karşılayan Sultangazi Belediyesi, bu yılda tüm okulların boya işlemleri için 16 bin 500 kilo plastik boya, 13 bin kilo tavan boyası ve 8 bin kilo yağlı boya dağıtımını gerçekleştirdi.

Okullara Çevre Düzenleme ve Peyzaj

Eğitime yönelik çalışmalarını bununla sınırlı tutmayan Sultangazi Belediyesi, okul binalarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaları da sürdürüyor. Okul bahçelerinin düzenlenmesi ve eğitim malzemelerin sağlanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçedeki tüm okulların çevre ve bahçe düzenleme çalışmalarını yapan Sultangazi Belediyesi, okullara açık hava spor alanları da oluşturuyor.

660 bin defter ücretsiz dağıtılacak

Sultangazi Belediyesi, ilçedeki tüm ilk, orta ve lise öğrencilerine bu yıl da defterlerini ücretsiz veriyor. İlçe genelinde okullarda eğitim gören 110 bin öğrenciye eğitim müfredatına uygun 6 farklı ebatta 660 bin defterin dağıtımı ücretsiz yapılacak.

Başkan Altunay’dan okullara ziyaret

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay periyodik aralıklarla okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu ziyaretlerde eğitimcilerin görüş ve önerilerini alan Başkan Altunay, belediyenin eğitime yönelik çalışmaları hakkında bilgi veriyor.

Başkan Altunay en son durağı 75. Yıl İlkokulu oldu. Buradaki yetkililerden okul ihtiyaçları konusunda bilgi aldı. Bu ziyarette konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altunay, çocukların, çağın gereklerine göre yetiştirilmesi hususunun, toplum olarak en fazla önem verilmesi gereken konu olduğuna dikkat çekti. Başkan Altunay, "İyi yetişmiş bir nesil, ülkemizin en önemli sermayesidir. Güçlü ve kalkınmış bir Türkiye’nin yolu da eğitimden geçmektedir" diye konuştu.

Sultangazi Belediyesi’nin eğitime yönelik yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Altunay, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okul müdürlerimiz ile sürekli fikir alış-verişinde bulunuyor ve okullarımızın ihtiyaçlarını gidermek için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim kalitesini artıracak ve öğrencilerimiz sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim almalarını sağlayacak her türlü çalışmanın içerisinde yer alıyoruz” dedi.

İlçede eğitim gören tüm öğrencilere bedava defter dağıtımının bu yılda devam edeceğini belirten Başkan Altunay, eğitim ve öğretime her alanda destek vermeye çalışacaklarının da altını çizdi.