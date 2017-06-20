Sultangazi Belediyesi’nden yaz etkinlikleri

Merkezi sınavlara hazırlık, dersler ve ödevler derken çocuklar ve gençler, bir eğitim yılını daha geride bıraktı. Yaz tatili etkinlikleri çocukların ve gençlerin hem okul yorgunluğunu atmaları hem de yeni şeyler öğrenmeleri için bir fırsat. Bu düşünceyle hareket eden Sultangazi Belediyesi, yaz aylarının hem eğlenceli hem de eğitici ve öğretici nitelikte olması amacıyla, "yaz etkinlikleri" başlığı altında bir dizi projeyi hayata geçirdi. Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi, Bilim Merkezi Yaz Okulu, İzci Kampı, Gençlik Kampı ve Yüzme Havuzları ile çocuklara bilim, spor ve eğlencenin yanında hayatı görerek, duyarak, dokunarak ve yaşayarak öğretilmesi amaçlanıyor.

Orman Kaşifleri

Eğitim hayatına farklı bir soluk getiren Sultangazi Belediyesi; birbirinden renkli ve faydalı atölyelerinden biri olan, "Orman Kaşifleri Doğa Atölyesi"ni hayata geçirdi. Bu proje ile çocuklara doğayı sevdirmek; yaşamın tüm renklerine, varlıklarına ve canlılarına saygılı bireyler olarak yetiştirmek amaçlanıyor.

Sultangazi Şehir Ormanları’nda hayata geçirilen proje kapsamında binicilik, bilimsel yürüyüş, doğa günlüğü çalışması biomimikri ve sanat çalışması yer alıyor.

Bilim Merkezi

Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi 5, 6 ve 7. sınıfı bitiren çocukları yaz okuluna çağırıyor. Çeşitli bilim ve sanat atölyelerinin yer aldığı Bilim Merkezi, çocuklara farklı bir deneyim sunuyor.

Program İçeriği: Fen Bilimleri Laboratuvarı, Kimya - Biyoloji Laboratuvarı, Robotik ve Kodlama Atölyesi, Akıl ve Zekâ oyunları, Astronomi, Matematik Atölyesi, Resim ve Plastik Sanatlar, Drama, Müzik, Kitap - Film eleştirisi, Sinema gösterimleri, her hafta farklı bir spor etkinliği, kültür ve doğa gezileri.

İzci kampı

Sultangazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Sultangazi İzci Kampı", 9-16 yaş arasında öğrencilere kapılarını açtı. Bu proje ile doğayla iç içe yapılan aktiviteler ile çocuklar izciliğe ilk adımlarını atıyor.

Gençlik kampı

Sultangazi Belediyesi, 17-22 yaş arasında ilçede ikamet eden öğrencileri, Enez’de düzenlenen Gençlik Kampı’nda ağırlıyor. Kampta yüzme ve spor etkinliklerinin yanı sıra çeşitli alanlarda da eğitim seminerleri veriliyor.

Yüzme havuzları

6-12 yaş arasında Sultangazi’ de ikamet eden çocuklar için ilçenin farklı noktalarında portatif yüzme havuzları kuruldu. Sultangazi Belediyesi tarafından Yayla Mahallesi, Gazi Mahallesi ve Uğur Mumcu Mahallesi’nde kurulan portatif havuzlarda uzman eğitimciler, çocuklara yüzme kursları veriyor.

Sultangazi Belediyesi yaz etkinliklerine başvurular 444 23 32 nolu Çağrı Merkezi ve www.sultangazi.bel.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.