Sultangazi Bilim ve Kültür Merkezi, Gençlik Festivali’nde

Sultangazi Belediyesi festivale Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin yaptığı çalışmalar ile katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, "İstanbul Gençlik Festivali" binlerce gencin katılımıyla Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başladı. Festival, geleneksel sanat atölyelerinden sanal gerçeklik aktivitelerine kadar uzanan birçok farklı dalda faaliyete ev sahipliği yapıyor. Konser, eğlence, kültür-sanat, bilim-teknoloji, söyleşi, spor, sosyal sorumluluk ve daha birçok alanda onlarca etkinliğin gerçekleştirildiği festivalde 1 milyondan fazla gencin ağırlanması bekleniyor.

Sultangazi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi

Sultangazi Belediyesi İstanbul Gençlik Festivali’ne Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi’nin yaptığı çalışmalar ile katıldı. Festivalde açılan stantta robotik kodlama atölyesinde öğrencilerin kendi yazılımlarıyla yaptıkları robotlar ile 3 boyutlu yazıcıda tasarladıkları ürünler sergileniyor. El sanatları atölyesinin çalışmalarının da yer aldığı stantta, gelen ziyaretçilere akrilik boya ile soyut resim çalışmaları ve ebru sanatıyla ilgili örnek sunumlar yapılıyor. Festival kapsamında ayrıca akıl zeka oyunları ile fen, fizik, kimya ve biyoloji laboratuvar çalışmaları da yer alıyor. Sultangazi Belediyesi standını gezen ziyaretçiler teleskopla gündüz gözlem yapma imkanı da buluyor.