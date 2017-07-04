Sultangazi İzci Kampı, öğrencilere kapılarını açtı

Birbirinden farklı alanlarda düzenlenen çeşitli etkinlikler kampa katılan çocuklardan tam not aldı.

Sultangazi Belediyesi tarafından her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Mimar Sinan Kent Ormanı İzci Kampı, bu yılda izci olmak isteyen 9-16 yaş arası çocuklara ve gençlere kapılarını açtı. Yaz tatilini değerlendirmek isteyen yüzlerce öğrenci izci kampına katılarak 5’er günlük ücretsiz eğitimler alarak izci kampını tamamlayacak. Kamp çalışmaları kapsamında öğrencilere doğal hayatta yaşam koşullarının sağlanacağı kampta, okçuluk, dağ bisikleti, ip düzenekleri, oryantiring, paintball, canlı langırt, bilyeli araba, tırmanma duvarı, trambolin, tahta bacak, mayın tarlası gibi sportif eğitimler verilecek.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, dün başlayan izci kampını ziyaret ederek, çocukların kamp çalışmalarını yerinde inceledi. 6 dönemde yüzlerce öğrencinin izciliğe ilk adımı atacağı kamp çalışmaları okulların açılacağı güne kadar devam edecek.

Tatile gidemeyenler için Sultangazi Belediyesi’nden müthiş imkan

Sultangazi İzci Kampını ziyaret ederek açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Sultangazi yaz etkinlikleri arasında burada yapılan bunlardan bir tanesi olan izcilik kampındayız. Öğrencilerimiz ve diğer çocuklarımız için açık olan bu kampın artık 8’incisini gerçekleştiriyoruz. Dün başlayan kampımız Eylül sonuna kadar devam edecek. Okullarında kış boyu anlatılanları burada uygulama fırsatı buldukları için çocuklar ciddi bir rehavet gösteriyor. Burada bir sürü faaliyet yapıyorlar ve burada bir hafta boyunca müthiş bir özgüven kazanıyorlar. Bu alanı sadece izcilik olarak düşünmeyelim. Bu çocuklara burada ata binme eğitimleri de veriliyor. Yapılan bu çalışmaların tamamı belediyemiz tarafından veriliyor. Bu ormanda şu anda futbol, voleybol, tenis kortu ve buna benzer kaydıraklar her şey var. Dolayısıyla hiçbir yere gidemedim, imkanım yok, Anadolu da kimsem yok diyenler için Sultangazi Belediyesi yazı güzel geçirecekleri güzel fırsatları onlara sunuyor” dedi.

İzci Kampı çocuklardan tam not aldı

Sultangazi Belediyesi’nin Mimar Sinan Kent Ormanı’nda düzenlediği İzci Kampında hazırlanan etkinlikler kampa katılan çocuklardan tam not aldı. İzci Kampında yapılan etkinliklere liderleri öncülüğünde katılan gençler, alan içerisinde bulunan etkinliklerle çocukluklarını yaşıyor. İzcilik kampında çok eğlendiğini söyleyen Bayram Yıldız, “Kampta çok eğleniyorum, burada bilyeli arabalar yapıyorum. Bu alanda ok atıyorum, su kaydırağına biniyorum, trambolinde zıplıyorum. Çok eğleniyoruz, burada çocukluğum yaşıyorum. 2 gündür buradayım ve çok eğleniyorum, herkese burayı tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Tahta bacakla çok eğlendiğini söyleyen Seyfullah Kabak, “2 gündür buradayım ve çok mutluyum, tahta bacaklarla çok eğleniyorum. Çok güzel eğlence alanları var ve herkese tavsiye ediyorum” dedi.

İzci Kampındaki etkinlikler renkli görüntüler oluşturdu

Birbirinden farklı etkinlikleri liderleri öncülüğünde takip eden gençler, bazı aktiviteleri kolayca yaparken, bazılarını ise zorlanarak yaptıkları görüldü. Tahta bacak gibi oynanması zor olan oyunda çocuklar yer yer düşme tehlikesi atlatırken, paintball, trambolin, voleybol, okçuluk gibi sportif faaliyetlerle eğlenme fırsatı yakaladı.

Paint Ball oyunlarına katılan İlker Tuncay, “Kamp çalışmalarını diğer arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Bu alan kafa dağıtmak için çok güzel bir yer. Eğlence, arkadaş ortamı ve disiplin olsun bunların hepsini öğreniyorsun. Cuma gününe kadar toplam 5 gün burada kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Okçuluk eğitim aldığını söyleyen Arda Opçi, “Burada kanoya biniyoruz, ok atıyoruz. Ok atarken tam ortadan bir kere vurdum. Ben kampta çok eğleniyorum ve herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.