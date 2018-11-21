Sultangazi kapalı yüzme havuzu hizmete açıldı

İstanbulluların spor yapabilmeleri için kentin dört bir yanına yeni tesis ve sportif alanlar kazandıran İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Sultangazi'de inşa ettiği 75. Yıl Yüzme Havuzu hizmete açıldı.

Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'nde 4 bin 653 metrekare alan üzerinde inşa edilen 75. Yıl Yüzme Havuzu bölge halkının kullanımına sunuldu. Tesis, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin diğer spor tesisi ve kompleksleri gibi haftanın 7 günü hizmet veriyor.

Yüzme, fitness ve stüdyo sporları

İnşaat çalışmaları ve çevre düzenlemesi tamamlanan, gerekli testlerden de başarıyla geçen tesiste; yarı olimpik yüzme havuzunun yanı sıra kadın ve erkek fitness salonları ile stüdyo spor salonu bulunuyor. Tesis bu alanlarda yüzmenin dışında fitness, pilates, jimnastik, step ve aerobik branşlarında hizmet veriyor. Tesiste ayrıca kafeterya ve 36 araç kapasiteli otopark mevcut.

Tesisten yararlanmak isteyen vatandaşlar, www.spor.istanbul adresinden ön kayıt yaptırmaları ve 75. Yıl Mahallesi 1323. Sokak'ta bulunan tesise giderek hem kayıt hem de branşlar ve seanslarla ilgili detaylı bilgi alabilecek.

Sultangazi'ye kazandırılan 3. yüzme havuzu

75. Yıl Yüzme Havuzu'nda aylık 225 bin kişi/seans hizmet verilmesi hedefleniyor. 75. Yıl Yüzme Havuzu, İBB Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi ve Cebeci Spor Kompleksi'nden sonra Sultangazi'ye kazandırılan üçüncü yüzme havuzu oldu. 75. Yıl Yüzme Havuzu Sultangazi'nin yanı sıra Gaziosmanpaşa'nın spor tesisi ihtiyacını da önemli ölçüde karşılayacak.