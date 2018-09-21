Sultangazi'de 10 bin kişiye aşure ikram edildi

Cuma namazı çıkışında gerçekleştirilen aşure dağıtımını Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay yaptı.

Muharrem ayının önemli günleri arasında yer alan Aşure günü nedeniyle Sultangazi Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında aşure dağıtımı yaptı. Sultançiftliği Merkez Cami önünde düzenlenen aşure dağıtımına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sultangazi Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen aşure dağıtımını ise Cuma namazı çıkışında Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay yaptı.

“Sıcacık aşureyi beraber paylaşıyoruz”

Aşure kazanlarının önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sıcak aşureleri Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın elinden aldı. Geleneksel hale getiren aşure ikramında paylaşmayı ön plana çıkardıklarını ifade eden Başkan Cahit Altunay, “Vatandaşlarımıza pişirdiğimiz aşureyi dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi ki evlerimizde aşure pişiyor, belki bu ay sürecinde de devamlı pişecek. Belediye olarak böyle güzel bir organizasyon yaptık. Her sene olduğu gibi bu sene de Merkez Camii önünde vatandaşlarımızla sıcacık aşureyi beraber paylaşıyoruz, beraber yiyoruz” dedi.