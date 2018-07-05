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05 Temmuz 2018 10:50

Sultangazi’de ambulans kaza yaptı : 1 yaralı

Sultangazi’de hasta nakil ambulansı otomobile çarptı.

Sultangazi’de ambulans kaza yaptı : 1 yaralı

05 Temmuz 2018 10:50

Ambulansta bulunan hasta kadın olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü de hafif şekilde yaralandı.


Sultangazi’de sabah saatlerinde hasta bir kadını taşıyan 34 NL 1261 plakalı hasta nakil aracı,34 NB 8975 plakalı otomobile çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri ambulansta bulunan hasta kadını hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de kaza ile ilgili soruşturma başlattı.




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