Sultangazi'de beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Kazada mikser sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sultangazi-Arnavutköy bağlantı yolu Habibler girişinde saat 10.15'te yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy'den Sultangazi yönüne seyir halinde olan beton mikseri Habibler girişinde kontrolden çıkarak yola devrildi. Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken, sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen mikserin yolu kapatması sebebiyle trafik yoğunluğu yaşandı. Mikserin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Devrilen mikserin yanına ağzındaki sigarayla gitti

Öte yandan, meraklı vatandaşlar kazanın gerçekleştiği yere gelerek mikserin kaldırılma çalışmalarını izledi. O anlarda ağzındaki sigarayla devrilen mikserin yanında çalışmaları izleyen vatandaş, hiçbir tehlikeye aldırış etmedi. Düşüncesiz vatandaş araçtan sızabilecek yakıtı düşünmeden çevredeki kişileri de tehlikeye attı.