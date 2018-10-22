Sultangazi'de bir otoparkta Suudi Arabistan Başkonsolosluğu aracı bulundu

Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna ait diplomatik plakalı bir otomobil, Sultangazi'de bir otoparkta bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait 34 CC 1736 plakalı lüks otomobil, Sultangazi'de İSPARK otoparkında bulundu. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim tarihinde otoparka bırakıldığı tahmin edilen aracın, üzerinde toz birikintisi oluştuğu görüldü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Otopark çevresinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, Başkonsolosuğa ait araçta incelemelerini sürdürüyor.