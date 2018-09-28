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Sultangazi'de bulunan huzurevinde çıkan yangın ilk anları kamerada

Sultangazi’de bulunan bir huzurevinde çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Sultangazi'de bulunan bir huzurevinde çıkan yangının ilk anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kıvılcımların yere düştüğü ve itfaiye ekiplerinin çalışmaya yeni başladığı görülüyor.


Sultangazi 75'inci Yıl Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yer alan bir huzurevinde bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, kıvılcımların ilk çıktığı o anlarda bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kıvılcımların yere düştüğü görülürken, itfaiye ekiplerini söndürme çalışmasının yeni başladığı görülüyor. Vatandaşlarında meraklı bakışlar içinde yanını izlediği görülüyor.

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