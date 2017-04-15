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15 Nisan 2017 03:43

Sultangazi’de ‘dur’ ihtarına uymayan araca polis ateş açtı : 2 ölü, 2 yaralı

Sultangazi’de ‘dur’ ihtarına uymayan otomobile polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Sultangazi’de ‘dur’ ihtarına uymayan araca polis ateş açtı : 2 ölü, 2 yaralı

15 Nisan 2017 03:43


Sultangazi, Gazi Mahallesi Yolu, Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Akşam saat 22.00 sıralarında Gazi Mahallesi Yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobile polis tarafından ‘dur’ ihtarı çekildi. Dur ihtarına uymayan otomobille polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovamalaca sırasında polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda otomobile kurşunlar isabet etti. Kurşunların isabet ettiği otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar Gaziomanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına altına alındı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem isimli şahıslar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan Altürk, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen otomobil sürücüsü Demirhan Erkol’un tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kovalamaca sırasında otomobil içerisinde bulunan Birkan Yüksel’in ise olayı yara almadan atlattığı ve bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.


Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde meydana gelen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği olayın ardından soruşturma başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Demirhan Erkol isimli otomobil sürücüsünün ehliyeti olmadığı için dur ihtarına uymadığı ve polis ekiplerinden kaçtığı iddia edildi.


Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.




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