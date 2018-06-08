Sultangazi’de ek hizmet binası ve meydan açılışı yapıldı

Açılış sonrasında programa katılan vatandaşlar meydana kurulan iftar sofralarında oruçlarını açtı.

Sultangazi Belediyesi tarafından Habipler Mahallesi’nde yapılmaya başlanan ve yapımı tamamlanan belediye ek hizmet binası ve meydan açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılış törenine Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın yanı sıra ilçede görev alan STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan açılış sonrasında Başkan Altunay ve protokol üyeleri hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu. Açılış programı sonrasında Sultangazi Belediyesi, vatandaşları alana kurduğu iftar sofrasında ağırladı. Ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

“Bu alanda mahallenin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak birimler yaptık”

Açılışta hizmetlerini daha iyi yapabilmek için çalıştıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Başladığımız günden bugüne kadar bütün değişiklikler bu mahalle için yapıldı. En son bir meydan çalışmasına, yol çalışmasına ve hizmet birimlerine ihtiyaç vardı. Bugün de onların bitirmenin ve kurdeleyi kesmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Meydan fevkalade güzel ve değerli bir yer oldu. Vatandaşların ilk günden beri yarımken bile yoğun bir ilgisiyle karşılaştı. Burada açılışını yaptığımız binada da mahallenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak birimler yaptık. Burada Sultangazi eğitime destek akademisi adı altında gençlerimize üniversite ve liseye hazırlanan öğrencilerimize hazırlık çalışmaları yaptırıyoruz tamamen eski dershane sistemi gibi ama tamamen ücretsiz sosyal fayda amaçlı Sultangazi Belediyemizin bir şubesini de buraya açtık. Bununla kalmıyor BELNET dediğimiz daha önce Büyükşehirin bu mahallede verdiği bir hizmet vardı şimdi onu bu binaya taşıdık. Binada bu hizmetler varken meydan da buranın tamamlayıcı unsuru oldu" dedi.

“Meydanın en güzel yerine sosyal tesis kurduk”

Kahve kültürünü bitirmemek için ek hizmet binasında meydanında oluşturulduğunu söyleyen Başkan Altunay, “Eskiden kahve kültürü vardı. İnsanlar bu meydanda toplanıp çay içer sohbet ederdi o kültürü bozmamak adına aynı şekilde meydanın en güzel yerine bir sosyal tesis kurduk. O tesisin içeride ve dışarıda oturulacak şekilde dizaynını gerçekleştirdik. Ben öncelikle Habibler Mahallemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabbim burada çocuklarımızın eğlenmesini, gülmesini, bisiklet sürmesini nasip etsin. İnşallah her şey insan için. Bizim yaptığımızın hiçbir anlamı yok içinde insan yoksa ama her şeyin çok büyük anlamı vardır içinde insan varsa” diye konuştu.