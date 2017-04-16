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16 Nisan 2017 22:01

Sultangazi’de havai fişekli referandum kutlaması

Sultangazili binlerce vatandaş, resmi olmayan sonuçlara göre referandumda ‘evet’ oyunun çıkmasıyla birlikte sokaklara dökülerek havai fişekler eşliğinde kutlama yaptı.

Sultangazi’de havai fişekli referandum kutlaması

16 Nisan 2017 22:01


16 Nisan referandumunda ‘evet’ oyu kullanan vatandaşların zaferle ayrılmasının ardından ülkenin her yerinde olduğu gibi Sultangazi’de de coşkuyla kutlandı. Binlerce Sultangazili sonuçların açıklanmasının ardından Sultançiftliği Merkez Cami Meydanına akın etti. Ellerinde bayraklarla gelen vatandaşlar, şarkılar ve havai fişekler eşliğinde referandum zaferini kutladı. Kutlamaya katılan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ellerine bayraklar alarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu. Meydanda toplanan vatandaşlar saatlerce ayrılmayarak ilerleyen saatlere kadar şarkılar eşliğinde zaferi doyasıya kutladı.



“İnanıyorum ki ’Hayır’ verende ’Evet’ verende bu ülke daha güzel olsun diye verdiler”


Vatandaşların coşkulu kutlamasına katılarak açıklamalarda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Milletimize bu sağduyu ve gösterdiği teveccühten dolayı gönülden teşekkür ediyoruz. Artık yeni bir sisteme merhaba diyeceğiz. İnanıyorum ki hayır verende evet verende bu ülke daha güzel olsun diye verdiler. Artık sokaktan siyaset dönemi başladı. Artık siyasiler ülkede güneyiyle, kuzeyiyle, doğusuyla bu ülkenin yüzde 50’sinden fazlasını almayan o koltuğa oturamayacak. Bizlerde 5 yıllık bir istikrar olmazsa başladığımız projeleri bitiremeyiz. Allah’a şükür sandık varsa tek adamlık yoktur” dedi.



“İki aydır sokakta beraber karar verdik, şimdi de coşkuyu birlikte kutluyoruz”


15 Temmuz’dan sonra vatandaşlarla referandum zaferini kutlamak için buluştuklarını söyleyen Başkan Altunay, “Bizler burada böyle bir kutlama niyetinde değildik. Ama halkımız sokaklara çıktı, yollara düştü ve ses vermeye başladı. Bizlerde onların toplandığı yere gelerek onlara iştirak ettik. Sultangazili vatandaşlarımız 30 gün boyunca burada aynı coşkuyu yaşattı. Dolayısıyla vatandaşlarımız haklı olarak böyle bir sevinci beraber yaşamak istediler. Gençlikleriyle, milletvekilleriyle, ilçe teşkilatıyla hep beraber olmak istediler. Zaten iki aydır vatandaşlarımızla beraber sokakta birlikte karar verdik. Bugünde coşkuyu birlikte kutluyoruz ve bu heyecanı birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.




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