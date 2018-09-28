Sultangazi'de huzurevi alev alev yandı

Sultangazi'de bulunan bir huzurevinde yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ederken, binanın boşaltıldığı öğrenildi.

Sultangazi 75'inci Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Huzurevi binası alev alev yanarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı binanın boşaltıldığı öğrenilirken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.