Sultangazi'de huzurevinde çıkan yagın havadan görüntülendi

Sultangazi'de bulunan bir huzurevinde çıkan yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde, yanının bilançosu gözler önüne serildi.

Sultangazi 75'inci Yıl Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ederken, yaşanan o anlarda havadan görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye ekipleri çalışmasının devam ettiği görülürken, binanın dış cephe kısmının da büyük hasar gördüğü görülüyor.