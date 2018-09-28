Sultangazi'de huzurevindeki yangın korku dolu anlar yaşattı

Sultangazi'de huzurevinde meydana gelen yangın korku dolu anlar yaşattı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında içerideki huzurevi sakinleri, personeller tarafından dışarı çıkarıldı. 86 kişinin bulunduğu huzurevindeki yangın kontrol altına alınırken, herhangi can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Sultangazi 75'inci Yıl Mahallesi Gazi Caddesi'nde bulunan bir huzurevinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın esnasında içeride bulunan 86 kişi, personel ve çevredeki vatandaşların yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Huzurevi sakinlerinin korku dolu gözlerle yangının söndürülme çalışmalarını izlemesi kameralara yansıdı. Soğuktan korunmak için üzerilerindeki battaniyelerle dışarıda yangının söndürülmesini bekleyen yaşlıların sağlık kontrollerini olay yerine gelen sağlık ekipleri gerçekleştirdi.

Yangının çıktığı bina havadan görüntülendi

Huzurevinde çıkan yangının bilançosu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine kısa sürede ulaşıp müdahale etmesine rağmen görüntülerde huzurevinin dış cephesi ve çatısında ağır hasar bulunduğu görülüyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve olayda can kaybı ya da yaralanmanın olmadığını söyledi.

İBB, yangınla ilgili açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yangınla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yangının söndürülmesi çalışmalarıyla ilgili bilgilere yer verilen açıklamada, "İstanbul İtfaiyesi Sultangazi'de huzurevinde çıkan yangının 11.12'de ihbar edilmesi ile alarma geçti. Sultangazi grubu 11.13'te çıkış yaparak 11.16 söndürme çalışmalarına başladı. Yangın bölgesine kısa sürede Gaziosmanpaşa, Alibeyköy, Bağcılar, Şişli, Turgutreis gruplarından İtfaiye birlikleri sevk edildi. Yangın 11.38'de kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangına 16 itfaiye aracı 48 personel müdahale etti" denildi.