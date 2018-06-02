Sultangazi’de İslam ülkeleri parlamenterleri iftar sofrasında buluştu

Sultangazi Belediyesi İslam ülkeleri arasındaki bağı ve ilişkileri geliştirmek amacıyla bir iftar programı düzenledi. Programa katılan Yemen, Irak, Cezayir, Moritanya, Mısır, Filistin, Katar, Burkina-Faso, Ürdün ve Malezya parlamenterleri iftar sofrasında bir araya geldi. Renkli görüntülerin oluştuğu iftar programında başta Kudüs ve Filistin olmak üzere tüm İslam ülkelerine huzur ve barış duaları edildi. Kudüs Temalı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen programa Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid El Ahmar ve Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’da katıldı.

“O mübarek beldeler sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil, bütün Müslümanların görevidir”

Müslüman ülkelere çağrıda bulunan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Amacımız Kudüs için bir farkındalık, bir ayrıcalık, bir duyarlılık kazandırmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her vesileyle ağzından hiç düşürmediği ve Kudüs kırmızı çizgimizdir dediği o mübarek beldelere sahip çıkmak sadece Filistinlilerin değil tüm Müslümanların görevi olduğuna inananlardanız. Bizim anlayışımızda Kudüs’e bakış açımız tıpkı Hz. Ömer’in bakış açısı gibi Selahattin Eyyubi gibi, Kanuni Sultan Süleyman gibi Abdülhamid Han gibi Recep Tayyip Erdoğan gibi bakıyoruz. Orada yetim kalmak çok farklı öksüz olmak çok acı ama biz o acıları yüreğimizde en derinlerde hissedenlerdeniz. Filistin’de bugüne kadar Mescid-i Aksa için o toprakların yeniden hak sahiplerine verilmesi için direnen ve şehit düşen tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Tarihe baktığımızda dönemler değişiyor. Hiçbir zaman zulüm ebedi olmuyor. İnanıyor ve temenni ediyoruz ki bir gün Filistin toprakları yeniden Filistinlilerin olacak ve diasporadaki 7 milyon Filistinli bir gün ana topraklarına dönecek diyorum. Müslüman ülkelere de bir çağrı yapıyorum. Artık kendinize gelin. Bir gün silahlar, uçaklar, tanklar kendi kapınıza dayanmadan uyanın. Artık kula kul olmaktan vazgeçin. Bir araya gelin, güç olun ve kendi topraklarınıza tevessül edenlere asla müsaade vermeyin” diye konuştu.

“Türk vatandaşlarının sevgisini görmekteyiz”

Filistin’de şehit olan Müslümanlara Allah’tan rahmet dileyen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid El Ahmar, “Herkesiz Ramazan’ının mübarek olmasını diliyorum. Ramazan’ın sonlarına yaklaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın kalbinde de bu sevgi bu muhabbeti en yüce şekilde görüyoruz ve Türk vatandaşlarında bu sevgiye mazhar olduklarını görmekteyiz. Bildiğiniz gibi Filistinli kardeşlerimiz Siyonist işgalin zorbalığı altındadır. İftara yakın olduğumuz bu zamanda şehit olan kardeşlerimize rahmet, yaralı kardeşlerimize sağlık ve cihad eden tüm kardeşlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Program sonunda Başkan Altunay ve Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı El Ahmar birbirlerine hediye takdim etti.