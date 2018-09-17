Sultangazi'de kitaplar devletten, defterler belediyeden

Sultangazi Belediyesi, her sene olduğu gibi yeni eğitim öğretim yılında ‘kitaplar devletten, defterler belediyeden' sloganıyla 110 bin öğrenciye 660 bin defter dağıttı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının açılmasıyla öğrenciler sınıflarındaki yerini aldı. Sultangazi Belediyesi, 9 yıl önce hayata geçirdiği ‘kitaplar devletten, defterler belediyeden' projesini bu sene de sürdürmeye devam etti. Orhangazi İlkokulu'nda düzenlenen açılış töreninin ardından 110 bin öğrenciye 660 bin defter dağıtıldı.

Orhangazi İlkokulu'nda yapılan yeni eğitim-öğretim yılı açılış töreni Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törene Altunay'ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Uğur Kalkar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Demir katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlayan törende 1'inci sınıf öğrencileri ezberledikleri şiirleri okudu. Öğrencilerden oluşan folklor grubunun gösterisinin ardından müzik dinletisi yapıldı. Daha sonra sınıflarına yerleşen öğrencilere kitap ve defterleri dağıtıldı.

“9 yıldır bu çalışmamızı sürdüyoruz”

Yeni eğitim-öğretim yılını kutlayarak sözlerine başlayan Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, “Çocuklar bugün yeni bir heyecanla sınıflarına ve sıralarına oturdular. Her zaman olduğu gibi kitaplar devletten defterler belediyeden sloganımızla sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.Çocuklarımız bugün kitaplarıyla defterleriyle eve gittiğinde ödevlerine başlayabilecek. Zaman kaybı yok. 9 yıldır bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Okullarımız sadece defter ihtiyacını karşılamakla kalmıyoruz. Burada boya, badana, asfalt çalışmaları yaz süresince devam ediyor” dedi.

“110 bin öğrenciye 660 bin defter”

Başkan Altunay, konuşmasının devamında “Sultangazi'de anaokulu ve lise son arasında 110 bin öğrenci mevcut. Toplamda 660 bin defter kendilerine takdim ediyoruz. Dolayısıyla her yıl bu sayı değişiyor. Defter sayısı da o oranda artıyor. Öğretmenlerin kendilerine verdiği sayı kadar defteri temin ediyoruz” ifadelerini kullandı.