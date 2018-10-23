Sultangazi'de otoparkta bulunan araçta arama çalışmaları tamamlandı

Sultangazi'de bir otoparktaki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ait aracın inceleme çalışmaları sona erdi. Yapılan incelemeler neticesinde konsolosluk aracı ekipler tarafından otoparktan çıkarıldı.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ait 34 CC 1736 plakalı otomobil, Sultangazi'de zemin altı otoparkında dün terk edilmiş şekilde bulunmuş ve 14 gündür otoparkta olduğu öğrenilen aracı incelemek üzere gerekli izinler alınmıştı. Ankara'dan gelen Suudi heyet ve Türk yetkililer aracın bulunduğu Sultangazi'deki otoparka gelerek çalışmalara başlanmıştı. Arama çalışmalarının bir bölümünde ‘kadavra arama köpekleri' kullanılmıştı. Yapılan aramalarda araç içerisinde elbise, ayakkabı ile bilgisayar ve evrak bulunduğu öğrenildi. Araçtan çıkan eşyaların konsolos veya ailesine ait olduğu değerlendirilirken, ekipler arama çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışmaların neticesinde konsolosluğa ait sır araç ekipler tarafından otoparktan çıkarıldı.