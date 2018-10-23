Sultangazi'de otoparktaki sır aracı arama çalışmalarına ilişkin fotoğraf ortaya çıktı

Sultangazi'deki Suudi Arabistan Konsolosluğuna ait araçta yapılan incelemelere ilişkin fotoğraf ortaya çıktı

Suudi Arabistan Konsolosluğuna ait 34 CC 1736 otomobil, Sultangazi'de zemin altı otoparkında dün terk edilmiş şekilde bulunmuştu. Alınan gerekli izinlerin ardından olay yeri inceleme ekipleri otoparka sevk edildi. Ankara'dan gelen Suudi heyetin ve soruşturmayı yürüten savcının da katılmasıyla birlikte ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, araç içerisinde birkaç elbise, ayakkabı ile bilgisayar ve evrak bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalara ilişkin fotoğraf ortaya çıktı.