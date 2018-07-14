Sultangazi’de şehit yakını ve gaziler yemekte bir araya geldi

Sultangazi Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma günün vesilesiyle şehit yakınları ve gaziler için yemek programı düzenledi. Düzenlenen programa Sultangazi ilçesinde ikamet eden çok sayıda gazi ve şehit yakını katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, masaları tek tek dolaşarak şehit yakınları ve gaziler ile sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Dünya bu milletin gücünü gördü”

Programda konuşan Belediye Başkanı Cahit Altunay, “O puslu gecenin kahramanları için, daha doğrusu şehit yakınlarına verilen bu yemekte kaymakamımızla beraber tertipledik. İnşallah bundan sonra kanlı ve puslu geceler yaşamayız. Dünya bu milletin gücünü gördü. Hep zaferlerle anılan bir ülke oluruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyorum saygıyla selamlıyorum” dedi

Programda konuşan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ise, "15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Milli Birlik Günü öncesinde şehit ve gazilerimizle bir araya geldik. İki yıl önce 15 Temmuz’da hain darbe teşebbüsünde hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlıklı sıhhatli ömürler diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun" dedi.