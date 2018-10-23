Sultangazi'de sır araçtan bunlar çıktı

Sultangazi'deki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ait araçta yapılan incelemede, araçta özel eşyalar ile bilgisayar ve evrak bulunduğu öğrenildi.

Suudi Arabistan Konsolosluğu'na ait 34 CC 1736 otomobil, Sultangazi'de zemin altı otoparkında dün terk edilmiş şekilde bulunmuş, alınan gerekli izinlerin ardından olay yeri inceleme ekipleri otoparka sevk edildi. Ankara'dan gelen Suudi heyetin ve soruşturmayı yürüten savcının da katılmasıyla birlikte ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, araç içerisinde birkaç elbise, ayakkabı ile bilgisayar ve evrak bulunduğu öğrenildi.