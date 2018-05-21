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21 Mayıs 2018 13:03

Sultangazi’de soyulan markette alışveriş yapmaya devam ettiler

Sultangazi’de yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu bir market zincirinin şubesini soydu.

Sultangazi’de soyulan markette alışveriş yapmaya devam ettiler

21 Mayıs 2018 13:03

Şüphelilerin olay yerinden uzaklaşmasının ardından market görevlilerinin satışa devam ettiği görüldü.


Olay, Zübeyde Hanım Mahallesi, 1300. sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu sokak üzerindeki bir market zincirinin şubesine girdi. Soyguncular ellerindeki silahı kasiyere doğrultarak kasadan bir miktar para alıp kayıplara karıştı. Soygunun ardından markete vatandaşların girerek alışveriş yapmaya devam etmesi ise dikkat çekti.


Market çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.




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