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17 Eylül 2017 11:31

Sultangazi’de tekstil atölyesinde yangın

Sultangazi’de bir tekstil atölyesinde yangın çıktı.

Sultangazi’de tekstil atölyesinde yangın

17 Eylül 2017 11:31

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sırada atölye sahipleri de alevlerin arasından değerli eşyaları çıkardı.


Yangın, sabah saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi 2850. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bir tekstil atölyesinde önce patlama sesi geldi, ardından yangın çıktı. Yangını gören komşular durumu işyeri sahibine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiği sıradan işyeri sahipleri de içeride olan değerli eşyaları çıkarmak için amansız bir mücadele verdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.


İşyeri sahibi Kemal İnan, “Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz, komşular haber verdi. Bir patlama olmuş içeride. Koşarak geldik ama yangın çıkalı baya olmuş. Tekstil malzemeleri için için yandığı için ne zaman çıktığı belli değil. 2- 3 saat olmuştur diye düşünüyorum. Çamaşır üretimi yapıyorduk” ifadelerini kullandı.


Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.




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