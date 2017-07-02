Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2017 18:08

Sultangazi’de terör operasyonu: 3 gözaltı

Sultangazi’de patlayıcı madde olduğu ihbarı üzerine polisin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, çok sayıda malzemeye konulurken 3 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi’de terör operasyonu: 3 gözaltı

02 Temmuz 2017 18:08


Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi 106. Sokak’ta bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. 5 katlı binanın bodrum katındaki mermer atölyesi ve giriş katındaki yazıhanesine yapılan operasyonda özel harekat polisleri çevre güvenliğini sağlarken, terör ekipleri, bomba imha ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri patlayıcı madde olduğu iddia edilen iş yerinde arama yaptı. İş yerinde ve sokak üzerindeki çöplerde yapılan aramalarda çok sayıda malzemeye el konuldu. El konulan malzemeler delil torbalarına doldurularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında üç kişi gözaltına alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 8 ŞEVVÂL 1438
  • 02 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:29
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:20
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!